¿el futuro de la guerra?

En un comunicado emitido por US. Air Force se habla –de manera somera, de momento– de estos perros robots que quién sabe si no serán protagonistas en las guerras del futuro –ojalá no hicieran falta–.

Unos perros robot que salen del avión nada más aterrizar en una zona en guerra para inspeccionar el escenario antes de que los soldados se expongan directamente al peligro. No, no es el futurista argumento de una película de ciencia ficción, es parte de uno de los últimos ejercicios del Ejército de los Estados Unidos .

