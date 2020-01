El futuro de Irak

Sin embargo, no se puede decir que la misión de los primeros inspectores no cosechó ningún éxito. Al fin y al cabo hallaron y destruyeron más armas e instalaciones secretas de producción que los estadounidenses durante toda la operación Tormenta del Desierto en 1990, según señaló el embajador francés ante la ONU, Jean-David Levitte.

You May Also Like