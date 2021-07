el futuro de Internet en el que las grandes empresas tecnológicas invierten ya vale 500.000 millones de euros

El metaverso todavía no es tangible físicamente, pero si mentalmente y eso parece que le da ya un valor económico. El futurista Matthew Ball apuntaba en su ensayo ‘A Framework for The Metaverse’ lo siguiente: “ Basándonos en los precedentes, podemos aventurar que el metaverso revolucionará todas las industrias y funciones. Desde la sanidad a los pagos, los productos de consumo, el entretenimiento, el trabajo por horas e incluso el trabajo sexual”.

Actualmente, esto mismo está ocurriendo con el prototipo de metaverso: existen diversos mundos virtuales independientes, desde videojuegos hasta fábricas virtuales (como la de BMW) , pero no están conectados entre ellos. Al menos no todavía.

