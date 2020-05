El fútbol regresa el viernes en Corea del Sur

Aún así se mantendrán las restricciones. Los aficionados no tendrán permiso de ingresar a los estadios, los cuales fueron construidos para la Copa del Mundo del 2002, con capacidad para más de 40.000 personas. Aunque los dirigentes de la liga esperan que esto cambie en las próximas semanas y no en meses como se creía.

“Gracias al sacrificado trabajo del personal médico de Corea del Sur y la participación activa de la población en el distanciamiento social, la liga puede comenzar”, dijo el presidente de la liga Kwon Oh-gap a The Associated Press. “También agradecemos a los clubes y a los jugadores que han cooperado completamente en el proceso de preparación”.

