el fútbol (masculino y femenino)

De la ilusión por un año prometedor se pasó rápido a la decepción. El Plan de Fernando Alonso no tardó demasiado en venirse abajo , con un coche que nunca estuvo a la altura del bicampeón del mundo, además de demasiados errores de estrategia; similar caso el de Carlos Sainz, con fallos desde el box y un coche rápido pero todavía no lo suficiente.

