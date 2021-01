El fútbol femenino español estalla por la cantidad de suspensiones de partidos con un duro comunicado

Tras varias y extensas reuniones con la Real Federación Española de Fútbol para tratar el tema de la gestión de la Primera Iberdrola y debido a no llegar a un acuerdo común queremos mostrar nuestra necesidad de determinar un protocolo más concreto, con test y resultados de éstos más controlados y bajo una normativa que se cumpla a no ser que existan casos límites y excepcionales. Creemos que es de vital importancia tener un protocolo que nos proteja y sobre todo que se cumpla para poder desarrollar nuestra competición.

La situación no sólo afecta a la máxima categoría del fútbol femenino, sino también en las masculinas no profesionales, como Segunda B y Tercera. En cambio, en Segunda y Primera División , el fútbol profesional (y dependiente de LaLiga ) se pueden disputar partidos pese a positivos en sus plantillas, como demuestra el último caso con las infecciones de Carrasco y Hermoso en el Atlético de Madrid o el de Láinez en el Betis, por citar sólo dos de los últimos.

El problema no es tanto que les suspendan encuentros, ya que entienden que lo primero es la salud, sino que para ellas no hay margen de movimiento: a la mínima sospecha, partido suspendido. No hace falta ni siquiera un positivo en la expedición, como ocurrió en el Real Madrid – EDF Logroño , que se canceló el partido apenas unos minutos antes de que arrancara porque el jefe de prensa del equipo riojano había sido contacto estrecho de un positivo.

La diferencia entre lo que pasa con el fútbol profesional y el no profesional en España ha hecho que las futbolistas de Primera Iberdrola emitan un comunicado muy duro, hartas de ver cómo en cada jornada les suspenden no menos de un encuentro desde que ha comenzado la temporada. El FC Barcelona, por ejemplo, ha visto cómo les han suspendido cinco partidos en lo que va de temporada.

Todas las competiciones están sobreviviendo como pueden mientras el avance del coronavirus lo permite. No hay torneo, deporte o equipo en el que al menos un componente se haya infectado, pero mientras algunas disciplinas tienen protocolos y test asegurados, otros no.

You May Also Like