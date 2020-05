“El fútbol es secundario, pero sirve de distracción a la gente”

En cuanto a la posibilidad de acabar la temporada en Valdebebas y no en el Bernabéu, Ramos no cerró la puerta. “Voto por la más segura. Si el tema de las obras también se puede ir incrementando… Pero, a nivel personal prefiero jugar en el Bernabéu . Debemos respetar las decisiones. Hay que dar normalidad a las cosas que no hemos vivido nunca. Vamos a intentar jugar con normalidad y aprovechar que si el fútbol sirve como distracción nos va a venir bien”, afirmó el sevilliano.

“Siempre he dicho que estoy ilusionado y me muero de ganas por volver a competir. Queremos que la Liga termine, volver a jugar la Champions League y que la vida sea normal, pero tenemos que ser disciplinados, precavidos y eso depende de seguir las normas del Gobierno y LaLiga”, reconoció durante una entrevista en el programa El Partidazo #VolverEsGanar, de Movistar.

You May Also Like