“El fútbol es muy importante, pero parar la Liga es una cuestion de salud”

Estamos tratando de ir de la mano de la Liga y la Federación y el CSD. Como van cambiando las noticias, sobre la marcha todos vamos dándonos cuenta de la envergadura de lo que está pasando. El futbolista, como todos los demás ciudadanos, está preocupado. No se trata de alarmar a nadie, pero la misma prevención que se hace de jugar a puerta cerrada es extrapolable a que no se juegue.

El fútbol no profesional ya ha sido suspendido por el coronavirus y el de Primera y Segunda se decidirá este jueves si también se cancelan sus partidos. Geni Martínez, director del departamento de salud de la Asociación de Futbolistas Españoles, explica a 20 Minutos los motivos por los que la AFE exige que no haya más fútbol de momento. , explica las razones para pedir la suspensión de la Liga.

You May Also Like