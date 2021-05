El fugaz paso de Medina por la cúpula de la Policía

Sin embargo, fuentes de los organismos de seguridad que pidieron el anonimato narraron que el jueves hubo extensas reuniones, pues se habría desobedecido la orden de Pino de no publicar el video. Cuando le consultaron sobre el video, Pino dijo que no estaba de acuerdo, pero aún así salió a la luz pública.

La ciudadanía mostró su indignación por el video, el jueves 20 de mayo, un día después de que empezara a circular. En ese momento salió a relucir el artículo 311 de la Constitución que, entre otras cosas, señala que los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva. Algunos hasta pedían la destitución del ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, y de Gabriel Medina, entonces director de la Policía Nacional (PN). Ninguna entidad oficial se pronunció sobre el particular, pese a la consultas de este y otros medios. Inmediatamente el Ministerio de Relaciones Exteriores se apartó del tema. Un vocero de la institución dijo que el tema lo trataría directamente la Policía.

