El fuerte accidente de Carlos Sainz en la clasificación del GP de Hungría

Sainz ha explicado que el golpe fue de una fuerza de 22G , suficiente como para haberse hecho algo más que daño. “Era probable que el coche estuviese dañado. Tenía tracción, pero tenía el alerón debajo. Nunca hay que rendirse, he intentado no rendirme. Pero quizá lo mejor era parar”, explicó, dado que después del choque, como el motor no se había apagado, intentó continuar.

Rondaba la Q2, en la que el español esperaba clasificarse de manera cómoda para la tanda final, cuando un inesperado golpe de la trasera de su Ferrari le hizo perder el control. Sainz controló lo suficiente el volante como para que el trompo no fuera total, pero no pudo evitar deslizar hasta estrellarse con relativa violencia contra las protecciones laterales del circuito magyar.

You May Also Like