El fructífero encierro de 22 artistas durante la pandemia en Roma

La primera casa como tal, según la Biblia, se construyó cuando Adán y Eva salieron del jardín de Edén, y les fue necesario protegerse de los animales y las inclemencias del tiempo. El día 5 de la creación Dios había creado los peces y las aves. Según la historia, la primeras casas son más o menos del 10.000 antes de Cristo. La primera casa hecha sobre el suelo es del Holoceno, está en Alemania y era de yeso. Antes, el hombre vivía en cuevas y bajo los árboles, recolectaba y se resguardaba sólo cuando era necesario. Louise Bourgeois dibujaba mujeres casa, una casa orgánica, un espacio materno, un refugio vivo pero también el universo del autoritarismo y la mentira. Hopper capturaba la melancolía de la casa, la intimidad de la persona bajo techos, sombras y luces proyectadas. En esos espacios vacíos se encontraba también la identidad. Do- Ho Suh memoriza y crea casas de seda y alambre. Comenzó estas esculturas cuando abrumado por el frenesí de Nueva York, decidió trasladar a su apartamento la calma de su primera casa en Seúl. Formas etéreas que en algún momento habitó. Yo he cambiado muchas veces de casa desde que era pequeño, al cambiar de casa también cambia el barrio, la ciudad y los amigos. Quizá por eso dibujo casas en animales o animales que salen de las casas. Con el tiempo me he dado cuenta de que para mí no es tan importante la casa como lugar físico, la casa anclada al suelo. Sino que lo importante es amueblar tu cabeza para que estés donde estés siempre te puedas sentir como si estuvieras en casa. Ahora estamos aislados, los espacios y los muros físicos no deberían limitar ni encerrar los recuerdos o los pensamientos del futuro. Por eso mi casa hoy tiene alas y mis ventanas muestran muchos colores. Ánimo allá donde estés.

