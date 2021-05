El fotoperiodista Brais Lorenzo, premio Ortega y Gasset por la imagen de esperanza de la covid

En declaraciones a Efe este martes, tras recibir uno de los premios más prestigiosos del periodismo en español, Brais se muestra abrumado. “ Pensé que era de coña . Cuando me presenté a estos galardones, me informé de la gente a quienes se los habían concedido y pufff…”, advierte aún con un poso de incredulidad por haber sido galardonado. Lo cierto es que la foto que le hizo a Elena Pérez, superviviente del coronavirus durante la primera ola, en su 98 cumpleaños, ha dado la vuelta al mundo.

You May Also Like