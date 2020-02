EL foco no está en los incendios

Las estimaciones de algunos colegas sobre el futuro de los incendios en Australia prevén un aumento a largo plazo en el área quemada debido al calentamiento global. Pero estas estimaciones muestran que el efecto del cambio climático no aumentará el área quemada en Australia hasta la década de 2030 o 2040. Una nueva revisión de los datos disponibles sugiere que en realidad no es posible detectar hoy un vínculo entre el calentamiento global y los incendios en Australia. Solo será posible observar un aumento en la década de 2040. Las imágenes que provienen de Australia son impactantes, pero estas no deberían imponerse a la ciencia.

