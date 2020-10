El foco de coronavirus de la Casa Blanca se expande e inunda la portada de la revista ‘Time’

Tampoco antes de contraer la enfermedad ha hecho caso de las recomendaciones sanitarias. De hecho, él y su esposa, Melania, no han sido los únicos contagiados de la Casa Blanca, ya que en total suman 13 positivos. Además de ellos, se han contagiado la portavoz del Gobierno, Kayleigh McEnany, la asesora Hope Hicks; la ex asesora Kellyanne Conway; el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie; los tres senadores republicanos, Mike Lee, Thom Tillis y Ron Johnson; el rector de la universidad de Notre Dame, John Jenkins; la presidenta del partido republicano, Ronna McDaniel; el director de la campaña de Trump, Bill Stepien, y uno de los asistentes personales del presidente, Nicholas Luna.

Además, pese a que los médicos aseguran que Trump ya no muestra síntomas del virus, el presidente no ha tenido ningún tipo de precaución ni siquiera durante su hospitalización, ya que se dejó ver en un coche sin mascarilla en el que salió a pasear para saludar a sus seguidores.

