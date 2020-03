El FMI les dice algunas verdades crudas a los acreedores de Argentina

El FMI es el mayor acreedor de Argentina ; tiene en su haber 44.000 millones de dólares del total de alrededor de 100.000 millones de dólares en bonos sujetos a legislación extranjera que Argentina pretende renegociar. La semana pasada, el fondo dejó muy claro que la deuda del país es insostenible. El crédito ya casi alcanza el 90 por ciento del producto interno bruto. La nación no se ha recuperado de la ida a pique del peso, el agotamiento de sus reservas y una amarga recesión. La austeridad necesaria para pagar la deuda en su totalidad no era “factible ni en lo económico ni en lo político”, señaló el fondo.

