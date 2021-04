El FMI confía en que la recuperación de EE.UU. ayude a la región

Uno de los países con más relación con el Fondo en las últimas décadas ha sido Argentina, con quien la institución se encuentra ahora en negociaciones para refinanciar la deuda por unos 44.000 millones de dólares. “Desde el punto de vista técnico, yo no veo ningún impedimento a que podamos llegar a un acuerdo relativamente rápido”, aseguró Werner en la conversación con Efe. Respecto a los niveles de deuda en la región latinoamericana, Werner explicó que Brasil, cuyo déficit público subió en enero hasta alcanzar el equivalente del 89,7 % del producto interno bruto (PIB), enfrenta un “dilema”: apoyar a la economía con políticas públicas pero con cuidado de no aumentar el endeudamiento. México y Colombia, que tienen deuda pública cercana al 60%.

“El ingreso per cápita no retornará al nivel de antes de la pandemia hasta 2024, lo cual provocará pérdidas acumuladas del 30% respecto a la tendencia prepandémica”, señaló en la rueda de prensa Werner, que subrayó que la región sufrió la caída “más pronunciada del mundo”.

