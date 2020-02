El FMI concluye que la deuda argentina “no es sostenible” y pide el apoyo de acreedores privados

El Gobierno argentino aspira a concluir el proceso de renegociación de la deuda externa a finales de marzo, un plazo considerado demasiado ambicioso para los analistas, en particular tras el reciente fracaso de la provincia de Buenos Aires de posponer tres meses el pago de un bono por 250 millones de dólares al no conseguir el 75ç% de adhesión de los tenedores.

“El personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible”, argumentó, y afirmó que el ajuste fiscal necesario para reequilibrar las cuentas públicas no es viable.

