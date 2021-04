El FMI aseguró que existe un “entendimiento importante” con Guillermo Lasso, presidente electo de Ecuador

“No tenemos previsto crear un impuesto o aumentar las tasas actuales”, señaló Lasso, quien además aclaró que combatirá la evasión fiscal: “No me diga que es un empresario de 10 o 20 años y nunca gana dinero y no paga impuestos”.

“La reforma no tendrá por objetivo aumentar impuestos. Todo lo contrario. Hay un impuesto sobre las ventas de los microempresarios que tenemos que eliminarlo porque no puede haber un impuesto a la renta, sino a la venta” , comentó Lasso.

You May Also Like