El FMI alerta de que el coronavirus puede hacer “descarrilar” la recuperación económica global

No obstante, la directora del FMI ha admitido que esta recomendación no es válida para todos los países , puesto que allí donde se registran ratios elevadas de deuda/PIB, “la restricción fiscal continúa estando justificada”, aunque ha insistido en que la reducción de los déficit “siempre debe hacerse de manera que proteja el gasto social esencial “.

