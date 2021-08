El flamenco infinito

“Lo que se busca con Flamenco Infinito es que aunque uno no tenga una ganancia monetaria, va a tener una ganancia en cuanto a ir al terreno de nuevo e ir recuperando esos espacios y, poco a poco, ir recuperando esa normalidad ansiada por todos, y el arte no escapa de eso”, dijo.

“Por motivos de la pandemia, hubo un momento en el que teníamos que quedarnos en casa y no podíamos salir, y desde nuestras casas nos conectábamos en línea, y fuimos montando poco a poco el espectáculo. Los músicos nos enviaron las composiciones originales y desde allí partimos para realizar el montaje. Creo que las personas resilientes crecemos por medio de las adversidades. Es ahí donde demostramos nuestro temple y de qué estamos hechos, y el artista es un fiel reflejo de ello porque el arte no se detiene”, manifestó Tamayo.

