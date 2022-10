El fiscal retira todas las acusaciones contra Neymar y Rosell

Por tanto, y aunque no duda de que DIS puede sentirse legítimamente perjudicado, considera que “erró en la jurisdicción”, pues tuvo que haber recurrido a la vía civil; no a la penal.

“En noviembre 2011, el FC Barcelona paga 40 millones. No es un soborno, es una prima de fichaje que consiste en una cantidad extra que un club paga a un jugador por el mero hecho de que venga a esa club, y eso no está prohibido ni es delito”, ha sentenciado el fiscal, quien tampoco ve simulación contractual en el resto de contratos firmados con el Santos en el traspaso del delantero.

