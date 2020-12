El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, dejará su puesto el próximo 23 de diciembre

William Barr y Donald Trump. (Chris Kleponis / Polaris)

El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, anunció este lunes que dejará su puesto el próximo 23 de diciembre. La decisión fue anunciada por el presidente Donald Trump, quien publicó la carta de renuncia del funcionario en su cuenta de Twitter. En ella, Barr halaga al mandatario saliente y su gestión, y alega que su renuncia está motivada por la intención de pasar las fiestas de fin de año con su familia.

“Acabo de tener una muy buena reunión con el fiscal general Bill Barr en la Casa Blanca. Nuestra relación ha sido muy buena, !ha hecho un gran trabajo!”, indica un pasaje del mensaje de Trump.

El fiscal general adjunto, Jeff Rosen, asumirá el puesto de manera interina. Probablemente se mantenga allí hasta el final de la administración, considerando que esta termina el 20 de enero, cuando Joe Biden tome posesión de su mandato.

El anuncio llegó minutos después de que el Colegio Electoral certificara la victoria de Biden al recibir los resultados de todos los estados, incluyendo aquellos clave donde el equipo legal de Trump había intentado revertirlos en los tribunales. Incluso la Corte Suprema, que tiene mayoría conservadora y tres de sus magistrados fueron nombrados por el mandatario, desestimó los recursos presentados.

William Barr con Donald Trump



Barr hizo referencia en su carta a las “alegaciones de fraude” y dijo que informó a Trump sobre como continuará la evaluación del departamento de Justicia sobre ellas. “En un momento en el que el país está tan profundamente dividido, es sumamente importante que todos los estratos y agencias de gobierno hagan todo lo posible para asegurar la integridad de las elecciones y promueva la confianza del público en su resultado”, expresa un párrafo de la misiva.

No obstante, la agencia a cargo de Barr declaró a principios de diciembre que no había descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. En una entrevista con The Associated Press, Barr divulgó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas y atendiendo a denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación.

“Hasta la fecha, no hemos visto fraude de una magnitud que pueda llevar a un diferente resultado electoral”, indicó Barr en la entrevista.

Los comentarios marcaron un agudo contraste con las denuncias y acusaciones de Trump y catalizaron un cambio en su relación, dado que Barr se había destacado como uno de los funcionarios de alto rango más leales al presidente. Trump dijo que estaba “decepcionado” con Barr y, de hecho, numerosos reportes informaron desde entonces que el mandatario había indicado en público que estaba considerando despedirlo.

Consultado si seguía teniendo confianza en Barr, Trump dijo simplemente: “Pregúnteme eso de nuevo dentro de unas semanas”. “Deberían estar investigando todo este fraude (…) y no han mirado demasiado, lo cual es una decepción, para serle honesto, porque hay un fraude masivo”, añadió en declaraciones a los periodistas durante un acto en el Despacho Oval después de las declaraciones.

Sin embargo, ninguna de las iniciativas legales del equipo de Trump ha prosperado en las cortes. El mandatario sufrió la derrota más dura el viernes, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la demanda electoral presentada por Texas, que el presidente había calificado como su mayor esperanza.

Más sobre este tema:

El fiscal general de Estados Unidos dijo que no se detectó un fraude “de una magnitud que pueda llevar a un diferente resultado electoral”

El Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó a Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales