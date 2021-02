El fiscal de Manhattan obtuvo las declaraciones de impuestos de Donald Trump

Una investigación del diario The New York Times que obtuvo información sobre dos décadas de impuestos de Trump y sus empresas reveló en septiembre que el expresidente ha sufrido fuertes pérdidas, tiene grandes deudas y ha evitado pagar impuestos federales sobre la renta en 11 de los 18 años examinados.

“La Corte Suprema no debería haber permitido jamás esta ‘expedición de pesca’” de Vance, sostuvo. “Seguiré luchando, así como lo he estado haciendo por los últimos cinco años (incluso antes de que fuera exitosamente electo), a pesar de todos los crímenes electorales que se cometieron contra mí. ¡Ganaré!”, aseguró.

