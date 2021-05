El finiquito de Koeman podría condicionar la decisión del…

Ronald Koeman podría no continuar en el FC Barcelona la temporada que viene. Aunque después de la victoria en la Copa del Rey y el buen nivel que se estaba dando en LaLiga, la continuidad del holandés se daba casi por segura, ahora mismo es una incógnita. El pésimo tramo final de campaña del equipo ha dejado al neerlandés muy ‘tocado’ de cara a la directiva y Joan Laporta​ medita despedirle.

El presidente del Barça decidirá la próxima semana qué hacer con el de Zaandam, aunque tiene muy claro que él no es el principal culpable de que los culés perdieran el campeonato de esa manera tan triste. El empresario y abogado cargó contra los jugadores en su discurso de hace un par de días y anunció cambios profundos en la plantilla. El ‘presi’ quiere una revolución, aunque todavía no tiene claro si eso afectará o no al entrenador.

En el club se culpa al técnico en determinados choques en los que no aportó ninguna solución táctica desde el banquillo. Además, se considera que no es el mejor en lo futbolístico y que tiene margen de mejora en ese sentido. No obstante, gusta mucho su apuesta decidida por los más jóvenes y su determinación a la hora de tomar decisiones. Esto es lo que le acerca a quedarse, aunque no es lo único.

Según el diario ‘Sport’, el finiquito que el Barcelona tendría que pagarle a Koeman en caso de prescindir de él también podría ser un condicionante a la hora de tomar la decisión de dejarle en el puesto. El holandés firmó hasta 2022 el curso pasado y en caso de despedirle parece que habría que pagarle unos 7,5 millones de euros. Es mucho dinero teniendo en cuenta cómo está el club económicamente y Laporta podría tenerlo en cuenta.

Ningún entrenador convence al Barça

Aunque evitarse pagar esa indemnización no es lo más importante para determinar la continuidad del neerlandés, sí sería un ingrediente más. También lo sería el hecho de no tener relevos que gusten en el mercado. Xavi Hernández no convence al presidente, que le ve poco preparado, mientras que Hans-Dieter Flick, que sí gusta mucho, lo tendría casi hecho con la Federación Alemana para hacerse cargo de la selección después de la Eurocopa.

Por todo esto, en el Barça saben que quedarse con Koeman podría ser una buena opción después de todo. Desde la Junta culpan más a los jugadores y creen que el ex de Holanda podría ser un buen candidato para dirigir al equipo la próxima campaña. No obstante, todo se decidirá una vez acabe LaLiga y podría pasar cualquier cosa. Dentro de una semana habrá una decisión definitiva.