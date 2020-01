El fin del mundo… otra vez

Muchos capitales hicieron su peregrinación automática hacia clases de activos más seguros, como los US Treasuries y el yen japonés: el clásico “Flight to Quality.” Todo de libro de texto. La incertidumbre genera la búsqueda de refugio. Esto no es tanto economía: es la naturaleza humana. Lo que, pensándolo bien, en realidad es lo mismo.

Las observaciones que se pueden hacer dejan de tener ese aire apocalíptico étnico-religioso. En la región lo que importa es el petróleo y sus derivados. Es lo que le da su importancia dentro del ecosistema económico global. Si la región no tuviese su riqueza petrolera, sus idas y venidas serían cosa para tratar por especialistas, verdaderos expertos, y no un hobby.

You May Also Like