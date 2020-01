¿El fin de la privacidad? Una aplicación que usa la Policía en EE UU identifica a casi cualquier persona con una foto

The New York Times analizó el código de la app y descubrió que incluye una opción para utilizarse junto a gafas de realidad aumentada , lo que potencialmente podría permitir a los usuarios identificar a cualquier persona que vean.

Más de 600 agencias y cuerpos del orden en Estados Unidos han comenzado a utilizar durante el pasado año una nueva aplicación de reconocimiento facial que permite identificar inmediatamente a casi cualquier persona, informó el sábado The New York Times.

