el festival no ha recibido la autorización pese a haber vendido ya miles de abonos

Esta vez el encuentro contará entre sus filas con el DJ español Danny Ávila y otros artistas de la talla de Armin van Buuren, Claptone, Nicky Romero o Tale Of Us.

En su primer debut digital, Tomorrowland Around the World congregó a un millón de espectadores, lo que les llevó a organizar una edición especial en la pasada Nochevieja.

“Es una decisión de sentido común, no de corazón. Es demasiado pronto, la situación epidemiológica aún no está totalmente controlada, ni tenemos la certeza de que lo estará a finales de agosto”, dijo el alcalde de Boom, Jeroen Baert.

Además, recordaron que el Gobierno de Bélgica aún no ha publicado el decreto ministerial que refrendaría los eventos con hasta 75.000 personas a partir del 13 de agosto y dijeron que la policía local no puede asumir el trabajo extra que supone la comprobación de las pruebas negativas de coronavirus para acceder al recinto, según recoge el diario Le Soir.

