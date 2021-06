El festival musical madrileño Dcode se pospone también a 2022

La décima edición, pospuesta desde 2020 a causa de la pandemia de covid-19, habría contado este año con los estadounidenses Queens Of The Stone Age como gran cabeza de cartel, además de Vetusta Morla, The Hives, Milky Chance, Sidonie, Fuel Fandango, Mando Diao, Maxïmo Park, Café Tacvba, Belako y St Woods.

You May Also Like