El festival de cine Cana Dorada debuta entre estrellas y ‘socialites’

Semana de cine, socialites y música en República Dominicana. Estrellas de Hollywood, cantantes de renombre y celebs españolas se reunieron en el festival boutique Cana Dorada, que ha celebrado su primera edición en Punta Cana. Un certamen de cuatro días, que no solo descubrió las bondades del cine americano, sino que sirvió para homenajear al productor internacional Avi Lerner y para proyectar, en exclusiva, el último capítulo de la sexta temporada de Power, la exitosa serie de Netflix producida por Mark Anton que recibió reconocimientos con la presencia de parte de sus protagonistas.

Organizado por Raquel Flores y Fernando Colunga, el certamen tuvo representación española gracias a Paz Vega. La actriz, premiada por su trayectoria, se mostró muy cercana al abordar asuntos personales: “He hecho trabajos por necesidad. Como cualquiera, también hay veces que hago cosas que no me apetece pero que me sirven para poder vivir”. Aracely Arámbula, la madre de los hijos de Luis Miguel, recibió el galardón a la mejor actriz internacional por su papel en la serie La Doña. Raquel Bernal, la anfitriona, demostró ser el claro ejemplo del empoderamiento de la mujer superando cualquier expectativa con unos eventos pioneros en República Dominicana.

Me sorprendió el buen talante o despreocupación de Iván Sánchez que me aseguró que, aunque hubo tiempos revueltos, la relación con Elia Galera, la madre de su hija, atraviesa un buen momento: “Con todas mis ex me llevo bien“, me aclaró con cierta galantería. La misma con la que el actor Raúl Olivo enamoró a unas y otras con su sonrisa traviesa y las formas elegantes con las que corteja. Aunque se le relacionó con Bárbara, la cuñada de Antonio Banderas, parece que solo son amigos. O eso es lo que me quiso decir ella con cosquillas en la mirada: “Es un buen amigo, le quiero mucho, pero Antonio (Banderas) me ha dicho que me busque un novio que no sea actor porque están todos un poco locos”.

Orgullosa de su sana locura destacó Marta Fernández, la novia de Jaime Martínez Bordiu, que me hechizó con su arrebatadora personalidad. A pesar de los rumores que les han separado recientemente, lo cierto es que están muy unidos: “Es un ángel. Si nos vieran discutir y lo sacaran de contexto dirían que soy yo la más dura”, me dijo antes de subirse al escenario en el que pinchó con rotundo éxito el internacional Juan Magán.

Carmen Lomana, siempre elegante, mantuvo intacto el halo de misterio que la rodea y se contoneó con envidiable ritmo con los más guapos del lugar. “Es tan difícil encontrar a un hombre que baile bien que cuando aparece voy a por él”, me comentó al mismo tiempo que rechazaba una copa de champán, “no bebo alcohol, solo Seven Up”.

María José Suárez brilló con luz propia y convenció con su amor a Jordi Nieto bailando la banda sonora de Titanic cantada por Gema Castaño. Marc Clotet, sin Natalia Sánchez, resultó todo un descubrimiento con su educación exquisita, su paciencia infinita y una conversación profunda más allá del cine y las estrellas.

Olivia de Borbón huía como la pólvora cuando preveía que no era bien recibida. Ella y su pareja, Julián Porras, parecían convidados de piedra sin intención de relacionarse con el resto. Decepcionó ese clasismo rancio o naftalínico con el que trataban a propios y extraños.

El hacedor de la belleza Osmel Sousa, para quien Sara Montielserá siempre la española más guapa; el mordaz y certero periodista Mauricio Zeilic, toda una institución y un maestro; el actor Alejandro Nones, con intención de instalarse en España; la Miss Universo Zuleyka Rodríguez; el actor Julián Gil o el presentador Boris Izaguirre fueron otros de los célebres invitados entre los que me gustó conocer a Irene Esser, actriz y novia del hijo del presidente de México y a El Puma, que nos hizo bailar al ritmo de su Pavo real.