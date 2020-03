El festival de Cannes se pospone hasta verano por la crisis del coronavirus

El festival de Cannes ha anunciado este jueves que, debido a la actual crisis global por el coronavirus, su 73.ª edición, prevista para los días 12 al 23 de mayo, no podrá celebrarse, según explican a través de un comunicado. La decisión se pretendía estirar hasta el próximo 16 de abril, fecha en la que iban a anunciar su programación, pero el desarrollo de la pandemia no lo ha hecho posible.

You May Also Like