El Festival Bilbao BBK Live pospone su decimoquinta edición a 2022

Junto a ella, grandes nombres como Iggy Pop, Patti Smith y la banda californiana de punk-rock The Offspring formaban parte del cartel de este año, pero dada la evolución de la pandemia, podría tener que aplazarse en su formato tradicional , al igual que ocurrió en 2020, ya que no parece posible todavía juntar en las campas de Mendizabala a cerca de 20.000 asistentes por jornada.

Tras suspender el festival el año pasado, los organizadores, Last Tour, han apurado para decidir si mantenían o no la edición de este año, prevista para entre 8 y el 10 de julio, pero definitivamente han decidido suspenderla. Tenía previsto contar con artistas del nivel de The Killers, Kendrick Lamar o Pet Shop Boys . El festival anunciará el nuevo cartel con los grupos para 2022 antes del 8 de julio y detallará el proceso de devolución de las entradas .

