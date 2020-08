El feminismo circula de mano en mano en Túnez

Las cifras del último informe sobre la sexualidad de los jóvenes confirman esos temores: cerca del 50% no conoce ningún método anticonceptivo, el 50% cree que el aborto es ilegal y el 80% no sabe que existen los centros de planificación familiar.

“La edad media del matrimonio se ha retrasado de manera significativa con el acceso a los estudios superiores: 30 años para las mujeres y 32 para los hombres. No se les puede pedir que no tengan relaciones hasta entonces, es totalmente descabellado”, subraya.

“Recuerdo la fila de mujeres que le esperaban siempre en la calle, a cualquier hora del día. Cuando iba a las casas de sus pacientes para el parto, muchas no tenían agua ni condiciones de higiene y, a menudo, no le podían pagar. Por eso le llamaban la médico de los pobres” , revive Ben Zina.

