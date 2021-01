El FC Barcelona golea al Real Madrid y es más líder de la Liga Iberdrola

Fue el presagio del gol de Alexia Putellas, que llegó en el minuto 14 mediante un disparo con su pierna izquierda desde el borde del área que se coló por la escuadra derecha de Misa Rodríguez, quien tocó el balón pero esta vez no lo suficiente como para mandarlo a otro lugar que no fuese el interior de su portería.

You May Also Like