El FBI descubre un contacto entre asaltantes al Capitolio y una persona cercana a Trump

Los datos telefónicos, mientras, no muestran comunicaciones entre ellos durante el asalto, según la fuente citada por The New York Times.

Un miembro del grupo ultraderechista Proud Boys estuvo en contacto con una persona vinculada al Gobierno de Donald Trump en los días previos al asalto al Capitolio del 6 de enero, según ha determinado el FBI y desveló este sábado The New York Times.

