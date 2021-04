El FBI allanó el apartamento de Rudy Giuliani en Nueva York: investigan sus gestiones contra Joe Biden en Ucrania

Giuliani , un ex fiscal federal de 76 años, no ha sido acusado por la fiscalía , que tampoco se ha pronunciado oficialmente sobre la pesquisa. Pero este allanamiento parece indicar que se acelera la investigación contra quien aseguró tras la elección presidencial que Biden cometió fraude para ganar, aunque la justicia rechazó sus demandas.

Según el diario The New York Times , que cita fuentes anónimas, la orden de registro de su residencia en el barrio de Upper East Side fue emitida por fiscales federales en Manhattan y durante la misma se confiscaron “dispositivos electrónicos” , sobre todo teléfonos, en una cantidad no precisada.

La policía federal allanó el apartamento en Nueva York de Rudy Giuliani, ex alcalde de la ciudad y ex abogado personal de Donald Trump, en el marco de una investigación sobre sus actividades en Ucrania , informaron el miércoles varios medios estadounidenses.

