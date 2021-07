“El favorito a día de hoy es Max Verstappen”

Esta disputa entre los dos es algo bueno para el espectáculo, opina un Alonso que se cambiaría por ellos sin dudarlo. “Al menos no es como en años anteriores , que fue Lewis contra Lewis y, a veces, Valtteri (Bottas) , pero no a menudo. Tenemos un campeonato más interesante, así que podemos seguir con un poco más de adrenalina hasta Abu Dhabi. Eso es algo bueno”, deseó el español.

You May Also Like