El FAP, el Covid-19 y la importancia del ahorro

Además, en circunstancias de emergencia, el gobierno podría recurrir al FAP. No obstante, la ley que lo creó establece unas condiciones para poder hacer retiros del fondo, como que el daño de la emergencia declarada debe ser superior al 0.5% del PIB y que el ahorro no podría quedar por debajo del 2% del PIB. En la práctica, estos lineamientos limitan el uso del FAP.

You May Also Like