el fallo en los iPhone 14 que hace que pierdas la conexión celular

En caso de que esto no ocurra, Apple señala que los usuarios deberán ir a una Apple Store o a un proveedor de servicios autorizado y no intentar restaurar el iPhone desde casa.

MacRumors detalla que los smartphones de la marca de la manzana que han sufrido este error muestran una notificación en la que pone ‘SIM no compatible’ y que, acto seguido, el aparato se congela por completo, aunque en algunos casos solo se pierde la conexión. Según Apple, el problema se está “investigando” y asegura que no se trata de un problema del hardware.

El lanzamiento de la nueva generación de teléfonos de Apple fue hace poco más de un mes y, desde entonces, se han notificado algunos fallos. El último que se ha detectado consiste en un mensaje que aparece en algunos iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max que asegura que la SIM no es compatible con el dispositivo.

