El fallo del siglo que está sorprendiendo al mundo del fútbol: ¿el mayor error de la historia?

El deporte nunca de sorprendernos. Cada cierto tiempo hay escenas que se hacen virales por un motivo o por otro, grandes aciertos o increíbles fallos se quedan grabados en la retina del espectador. Éste último es el que ha dejado impactado a todo el mundo.

Durante el partido entre el Valour FC y HFX Wanderers FC, correspondiente a la liga de Canadá, se vivió un hecho insólito y nunca visto antes. El protagonista fue William Akio, delantero del Valour, que dejó a todos atónitos.

Corría el minuto 16 de partido, cuando atacaba el equipo local buscando el primer gol del encuentro. Y parecía que estaba a punto de llegar cuando el centrocampista Alessio Riggi remataba a portería, y pese a los esfuerzos del portero rival, el balón parecía encaminado a colarse entre los tres palos.

Y ahí es cuando aparece la figura del Akio. El atacante, con el ansia de marcar el gol que les adelantase en el marcador, se precipitó cuando la pelota estaba en la misma línea de gol y no había portero. Para la incredulidad de sus compañeros, el africano fallaba estrepitosamente a puerta vacía y su disparo acababa en el saque de banda.

WHAT DID WE JUST WITNESS!? 👀

One of the most bizarre sequences in soccer history, as this player celebrates a "goal" too early and kicks the ball into the sky BEFORE it fully crosses the line 💀#FIFA22 | #FUT | #soccer pic.twitter.com/JdTrfaE0ss

— OneSoccer (@onesoccer) July 10, 2022