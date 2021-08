El fallo de la discordia y la imputación ‘consumada’

Pero, la defensa de Martinelli insiste en que el exgobernante es “la única persona en la República de Panamá no imputado”. “Se han juzgado a siete diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano. Todos han sido imputados por la Corte. Por ende, es inconstitucional que Martinelli no haya sido imputado, porque se está violando el debido proceso”, dijo Roniel Ortiz, uno de los abogados del expresidente, e indicó que se viola la Ley 63 de 2008, que crea el Sistema Penal Acusatorio. Afirmó , asimismo, que “lo principal es que debe existir una imputación”.

You May Also Like