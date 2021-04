Mbappé sigue empeñado en dejar huella en esta Champions League . El francés lideró la victoria del PSG frente a un Bayern de Múnich que llegó a igualar un 0-2 en contra, pero el PSG es mucho PSG cuando su estrella decide. Los arreones del equipo germano no fueron suficientes, incluido el golazo de Müller que supuso el 2-2, pero Neuer no tuvo su noche mientras Keylor Navas sí.

You May Also Like