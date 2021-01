El extraño fenómeno en el que los bebés inhalan células cancerosas de la madre en el parto vaginal

“La transmisión maternoinfantil del tumor en el canal del parto durante el parto vaginal también es teóricamente posible”, explican en su artículo, publicado en el The New England Journal of Medicine los investigadores, dirigidos por el oncólogo pediátrico Ayumu Arakawa del Hospital del Centro Nacional del Cáncer en Tokio.

Aunque no es imposible que un bebé contraiga cáncer de su madre, se trata de un fenómeno que no ocurre con mucha frecuencia. Se estima que la transmisión del cáncer materno a la descendencia ocurre solo dos veces por cada millón de nacimientos de madres con cáncer, y las células enfermas se transmiten al bebé a través de la placenta en estos casos extremadamente raros.

