El extraño baile de un desatado Rudiger con el que Vinícius no puede contener la risa

El ‘rey de la fiesta de de este domingo ha sido Antonio Rudiger , que ha deleitado a sus compañeros con un extraño baile ante el que el rey de la danza, Vinícus, no se ha podido contener la risa . El alemán apenas ha contado con algunos minutos residuales al final del partido, pero no ha escatimado en el momento de la celebración.

