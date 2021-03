El expresidente mauritano Uld Abdel Aziz es inculpado por corrupción

El juez de instrucción siguió las recomendaciones de la fiscalía, que pidió la acusación y la puesta bajo control judicial de Uld Abdel Aziz, uno de sus yernos, dos ex primeros ministros y varios ex ministros y empresarios, afirmó una fuente judicial cercana a la investigación y que solicitó el anonimato debido a la confidencialidad de las investigaciones.

