El expresidente francés Giscard d’Estaing, acusado de agresión sexual

En una primera reacción a la revelación de la denuncia, Olivier Revel, director de gabinete del antiguo jefe del Estado, dijo que Giscard d’Estaing no guardaba ningún recuerdo del encuentro con la periodista. Revel añadió que “si lo que se le reprocha fuera cierto lo lamentaría mucho, pero no se acuerda de nada”.

You May Also Like