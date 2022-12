El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, condenado a 16 de prisión por corrupción

Entre los absueltos se encuentran los ex jefes de la Superintendencia de Recaudación Tributaria (SAT) Omar Franco y Carlos Muñoz, por considerar que la Fiscalía no logró acreditar que ambos formaron parte de la estructura criminal.

“Es una mentira. Yo no lo hice. Me siento decepcionado después de siete años esperando esto y escuchar esta sentencia”, declaró a periodistas el expresidente Pérez Molina tras conocer la decisión del tribunal.

