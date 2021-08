El expresidente afgano defiende su huida tras la llegada de los talibanes y niega las acusaciones de corrupción

“No temo a una muerte honorable y deshonrar a Afganistán no era aceptable para mí, pero tenía que hacerlo. Me sacaron para evitar el derramamiento de sangre y la destrucción “, ha insistido Ghani, quien ha contado que por la rapidez con la que se produjeron los acontecimientos han quedado atrás “documentos confidenciales”.

“Si me quedo, hubiera sido testigo de un derramamiento de sangre en Kabul . Mi misión era que, por ansias de poder, Kabul no iba a convertirse en otro Yemen o Siria”, aseguró Ghani, en su primer intervención pública desde que huyó el domingo de Afganistán.

