El éxito de los ‘escape room online’ en tiempos de cuarentena

Y es que no hay mejor diversión en tiempos de encierro que probar un juego que se centra en escapar . Por ello, tal y como cuenta María, propietaria de MAD Escape Room y diseñadora de juegos online, tiene claro que es importante “mantener vivo el espíritu de los escape room en estos momentos en los que no podemos ir a jugarlos en persona. Nos parece que crear juegos online para todos los públicos, ayuda a entretener a las personas en estos momentos difíciles”.

Así que no hay impedimento para poder entretenerse jugando con amigos, pues las opciones para varias personas son múltiples: La entrevista es un escape room para 4 jugadores donde todos optan a un empleo del que no conocen nada pero saben que están capacitados; Hora 26 va de 1 a 3 jugadores y se centra en ayudar a un doctor proveniente del futuro a arreglar su máquina del tiempo para que pueda volver a su época; o La oficina , una experiencia en la que los jugadores son investigadores que deben resolver quién ha hackeado las cuentas de una empresa.

