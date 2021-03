El éxito de C. Tangana, ‘Tú me dejaste de querer’, logra 100 millones de visualizaciones en YouTube en 5 meses

Fue el pasado 6 de noviembre de 2020 cuando se publicó este videoclip producido por María Rubio y Cristina Trenas y dirigido por Santos Bacana, artífice como alma del colectivo Little Spain del universo estético desarrollado por C. Tangana para este proyecto musical .

El exitoso tema Tú me dejaste de querer de C. Tangana ha ampliado la lista de logros cosechados desde su lanzamiento al superar su videoclip los 100 millones de visionados en YouTube en menos de cinco meses.

