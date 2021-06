El exagente de Sergio Ramos que le llevó del Sevilla al Real Madrid retrata la mala gestión de su actual representante

René no es el primer agente que tiene Sergio Ramos, ni mucho menos. De hecho, el fichaje que cambió su vida y la de su familia no lo intermedió él, sino Pedro Bravo con el que rompieron su vinculación un tiempo después de haberse asentado en el Real Madrid. Bravo fue el representante del ‘camero’ en sus primeros años de fútbol y fue quien negoció el traspaso del Sevilla al club merengue.

El hermano y representante del ya exjugador blanco ha sido quien ha manejado los tiempos, y visto el resultado, no lo ha gestionado de la mejor manera. Especialmente porque, como confesó el propio Sergio en la rueda de prensa, no se enteró de que la oferta del Real Madrid tenía fecha de caducidad . Entre otras cosas, manejar los tiempos y tener claras las fechas es responsabilidad del agente del futbolista.

